U Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? U Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Ülkemizde ilk harfi U olan iki şehir bulunmaktadır. Bu şehirler Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesindedir.



U Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Uşak: 5.341 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Uşak, Ege Bölgesinde yer almaktadır. Kütahya ve Afyon ile kara sınırı bulunan şehirde meyve ve sebze yetiştiriciliği gelişmiştir. Çilek, armut, vişne ve armut Uşak'ta en çok yetiştirilen meyvelerin başında geliyor. Çakaloz Cami ve Uşak Kent Tarihi Müzesi, bu ilin sınırları içerisinde yer almaktadır.



2- Urfa: Nüfusu 2 milyonun üstünde olan Urfa, Türkiye'nin en kalabalık 8. ilidir. Mardin, Adıyaman, Gaziantep ve Diyarbakır ile komşu olan şehrin yüz ölçümü 18.584 kilometrekaredir. Urfa'da en fazla isot, mercimek ve mısır yetiştiriliyor. Şehrin en fazla turist çeken noktası ilk kalıntıları 1995 yılında keşfedilen Göbeklitepe'dir.



U Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Ukrayna: Avrupa kıtasının doğusunda yer alan Ukrayna, kuzeyinde Rusya, güneyinde ise Moldova ve Romanya ile komşusudur. Avrupa'nın en geniş topraklarına sahip ülkelerinden biri olan Ukrayna, 603.628 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Altın Kapı ve Aziz Sofya Katedrali, ülkenin en ünlü tarihi yapıları arasında yer alıyor.



Ukrayna'nın Başkenti: Kiev



2- Uganda: 9 Ekim 1962 yılında kurulan Uganda, Afrika kıtasında yer alıyor. Nüfusu yaklaşık olarak 43 milyondur.



Uganda'nın Başkenti: Kampala



3- Uruguay: Atlas Okyanusuna kıyısı olan Uruguay, Amerika kıtasının güneyinde yer alır. Brezilya ve Arjantin ile birlikte sanayisi ve turizmi en gelişmiş Güney Amerika ülkelerinden biridir.



Uruguay'ın Başkenti: Montevideo



4- Umman: Asya kıtasının güneybatısında bulunan Umman, Yemen ve Birleşik Arap Emirlikleri ile sınır komşusudur. Resmi olmayan rakamlara göre Umman'ın nüfusu 4 milyon 890 bindir.



Umman'ın Başkenti: Maskat



U Harfiyle Başlayan Şehirler



Uberaba - Ubatuba - Brezilya

Udine - İtalya

Ukhta ve Ufa - Rusya

Uzhorod - Ukrayna

Ulanbator - Moğolistan

Ustupo - Panama

Urmia - İran

Umiujag - Kanada