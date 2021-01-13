Uber Türkiye'de açıldı mı? Uber taksi nedir?

Uber erişim engeliyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Taksi hizmetine alternatif olan çıkan Uber, sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Uber'in Türkiye'de erişim engelinin kaldırıp kaldırılmadığı merak konusu. Peki Uber Türkiye'de açıldı mı? Uber ne demek?

UBER NEDİR?

Uber, San Francisco, Kaliforniya menşeli Amerikan uluslararası ulaşım şebekesi şirketi.

Uber 2009'da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından "UberCab" olarak kurulmuş, uygulama ertesi Haziran piyasaya çıkarımıştır.

UBER TÜRKİYE'DE AÇILDI MI?

Uber erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararının İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırılmasının ardından İstanbul’a geri döndüğünü duyurdu.

Uber'e Erişim engeli İstinaf Mahkemesi’nin kararına uygun olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bağlı olarak faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından resmen kaldırıldı. Erişim engelinin kalkması ile Uber, Türkiye’de tekrar erişilebilir hale geldiğini ve faaliyetlerine sarı taksiler ile çalışarak devam edeceğini açıkladı.

Uber’in yazılı yaptığı açıklamada, “Uber, İstanbul’da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline gelmiş ve Türkiye’de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştır. Erişim engelinin kalkması ile Uber uygulamasında UberTaksi hizmeti sunulabilecek. Uber uygulaması İstanbul’da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından halihazırda kullanılmıştır” denildi.