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17.02.2020 - 11:49 |

Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman? Kandil tarihleri...

Ramazan ayı sabırsızlıkla beklenirken ilk olarak üç aylar ve üç ayların müjdeleyicisi olan Regaib Kandili tarihi merak ediliyor. Şubat ayının sonlarına doğru ilerlerken Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman? sorusu gündemde...

Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman? Kandil tarihleri...

Şubat ayı sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şubat sonlarına doğru ise 3 aylar başlayacak. İslam alemi yavaş yavaş Üç aylar ne zaman başlıyor? sorusuna cevap ararken bir yandan da Regaib Kandili tarihini araştırıyor. İşte dini günler takvimi...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 

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