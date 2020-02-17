17.02.2020 - 11:49 |
Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman? Kandil tarihleri...
Ramazan ayı sabırsızlıkla beklenirken ilk olarak üç aylar ve üç ayların müjdeleyicisi olan Regaib Kandili tarihi merak ediliyor. Şubat ayının sonlarına doğru ilerlerken Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman? sorusu gündemde...
Şubat ayı sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şubat sonlarına doğru ise 3 aylar başlayacak. İslam alemi yavaş yavaş Üç aylar ne zaman başlıyor? sorusuna cevap ararken bir yandan da Regaib Kandili tarihini araştırıyor. İşte dini günler takvimi...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020