Uçak faciasında ölen Songül'den geriye bu fotoğrafları kaldı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı dün akşam İzmir-İstanbul seferi sırasında, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakılmıştı.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan 29 yaşındaki Songül Bozkurt'un İzmir’de yaşadığı öğrenildi. Genç kadının bekar olduğu ve farklı yerler görmeyi sevdiği için çok sık seyahat ettiği ifade edilirken, Bozkurt’un İstanbul’a da bir arkadaşıyla görüşüp gezmek için gittiği öğrenildi.

Songül Bozkurt’tan geriye Dubai ve Abu Dabi’de çekildiği fotoğraf kareleri kaldı.

Bozkurt’un cenazesinin ise ABD’de yaşayan kardeşinin İzmir’e gelmesinin ardından defnedileceği öğrenildi.