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21.04.2020 - 15:21 |

Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY uçuşları ne zaman açılacak?

Corona virüsü nedeniyle iç ve dış hat uçuşları yasaklandı. Uzun bir süredir de uçuşlar yapılamıyor. Uçakla seyahat etmek isteyen vatandaşlar şu sıralar 'Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY uçuşları ne zaman açılacak?' diye soruyor.

Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY uçuşları ne zaman açılacak?

Corona virüs, eğitimden seyahate birçok alanı olumsuz etkiledi. Uzun bir süredir iç ve dış uçak seferleri yapılamıyor. Daha önce bilet alanlar ya da il dışına çıkmak zorunda kalanlar uçuşların ne zaman normale döneceğini araştırarak 'Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY uçuşları ne zaman açılacak?' sorusuna cevap arıyor.

THY'DEN SON AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye kadar durdurduğunu duyurdu. Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

"Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

PEGASUS'TAN SON AÇIKLAMA

Pegasus Havayolları 1-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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