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08.10.2020 - 17:27 |

Ücretsiz tablet başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak 2020? 500 bin ücretsiz tablet kimlere verilecek?

Ücretsiz tablet başvurusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık." ifadelerini kullanmıştı. Peki ücretsiz tablet başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak 2020?

Ücretsiz tablet başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak 2020? 500 bin ücretsiz tablet kimlere verilecek?

Ücretsiz tablet öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet dağıtımı ile ilgili bir açıklama yaptı. Ücretsiz tabletlerin dağıtılacağı tarih ve başvurusu ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

İŞTE ÜCRETSİZ TABLET İLE İLGİLİ AYRINTILAR...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve bu cihazlar, okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak."

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