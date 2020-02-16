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16.02.2020 - 16:37 |

Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında? Uğur Pektaş biyografisi

Survivor Ünlüler takımında yer alan Uğur Pektaş, 2005 yılında katıldığı Survivor yarışmasını şampiyonluk ile taçlandırmış bu sürenin ardından Arka Sokaklar dizisinde bir süre Murat Komiser rolüne hayat veren Uğur Pektaş, Gamze Özçelik ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu olurken daha sonra evlilik sona ermişti. İşte Uğur Pektaş hakkında merak edilenler...

Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında? Uğur Pektaş biyografisi

Survivor'da tanınan simalar arasında yer alan Uğur Pektaş kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2005 yılında Şampiyonluk ipini göğüsleyen Uğur Pektaş daha sonraki yıllarda Arka Sokaklar dizisinde rol almış ve Gamze Özçelik ile dünyaevine girmişti. Peki Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında?

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir içki firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.

 

Komandolar ilerlerken vatandaşlar Fetih Suresi'ni okudu!Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi. 100'ün üzerindeki askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.
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