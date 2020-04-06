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06.04.2020 - 14:37 |

Uğurkan Erez kimdir? Uğurkan Erez neden yok?

Bugün Doya Doya Moda'nın yeni bölümü ekrana gelirken jüri üyelerinden Uğurken Erez stüdyoda olmayacak. Doya Doya Moda'yı sıkı şekilde takip edenler şimdi ünlü ismin hakkındaki bilgileri araştırıp neden yayında olmadığını sorguluyor.

Uğurkan Erez kimdir? Uğurkan Erez neden yok?

 

Doya Doya Moda'da yepyeni bir hafta izleyiciyi bekliyor. Yarışmacılar seçtikleri elbiselerle jürinin karşısına geçerek puan alacaklar. Fakat jüri üyelerinden Uğurkan Erez bugün stüdyoda olmayacak. Bu nedenle Uğurkan Erez kimdir? Uğurkan Erez neden yok? sorusu soruluyor.

UĞURKAN EREZ NEDEN YOK?

Türkiye'de corona virüsü nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlaa sokağa çıkma yasağı getirildi. 66 yaşındaki Uğurkan Erez'in bu nedenle stüdyoda olmadığı tahmin ediliyor.

UĞURKAN EREN KİMDİR?

Uğurkan Erez, 1954 yılında Kırklareli'nde doğmuştur. Eğitimini Şişli Ticari İlimler Akademisi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır. Türkiye'nin en iyi kareografı olan Uğurka Erez; Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi önemli organizasyonların vazgeçilmez koreograflarındandır ve moda dünyasına çok sayıda model kazandırmıştır. Daha önce Bugün Ne Giysem, Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim yarışmalarında; Fox Tv'de yayınlanan Stil Avcıları adlı moda programında Hakan Akkaya ve Demet Şener ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır.

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