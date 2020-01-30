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30.01.2020 - 16:01 | | AA

Ülke genelinde 'Duman 9 Operasyonu' gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda sigara, puro, sigarillo, kıyılmış/pipo/nargile tütün mamulü satışı yapılan tekel bayileri, tobacco shoplar, tütüncüler, bakkallar, büfeler ile nargile sunumu yapılan kafe ve kıraathanelere yönelik eş zamanlı operasyonda 7 bin 254 personel görev aldı.

Ülke genelinde 'Duman 9 Operasyonu' gerçekleştirildi

Ekiplerce 527 kişiye adli/idari işlem yapıldı, çeşitli suçlardan 79 kişi gözaltına alındı, aranan 12 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde 4 bin iş yeri kontrol edildi, aramalarda 91 bin 551 paket kaçak sigara, 1 milyon 412 bin 34 tütün dolu makaron, 1 milyon 411 bin 492 boş makaron, 16 bin 157 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 687 kilogram nargile/pipo tütünü, 1123 kaçak puro/sigarillo, 326 kaçak elektronik sigara ve likidi, 8 bin 353 mükerrer bandrol, 1126 sahte bandrol, makaron dolumunda kullanılan 280 makine, 311 şişe ve 221 litre kaçak/sahte alkollü içki, 7 ruhsatsız tabanca ile bir ruhsatsız av tüfeği ve 114 fişek, 129 kilogram kaçak çay ve 2 bin 154 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Denetimler sırasında 206 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesi, 3 iş yerinin de vergi levhasının bulunmadığı tespit edildi.

Ekiplerce idari para cezaları uygulandı.

 

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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