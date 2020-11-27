MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uluköy nerede hangi ilçe sınırları içerisinde? Uluköy hangi il sınırları içerisinde?
ABONE OL
27.11.2020 - 11:49 |

Uluköy nerede hangi ilçe sınırları içerisinde? Uluköy hangi il sınırları içerisinde?

Malatya'da meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin merkez üssü Uluköy olarak duyuruldu. Depremin duyurulmasının ardından vatandaşlar Uluköy nerede hangi ilçe ve il sınırları içerisinde sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Uluköy hangi il sınırları içerisinde yer alıyor, hangi ile bağlı?

Uluköy nerede hangi ilçe sınırları içerisinde? Uluköy hangi il sınırları içerisinde?

Uluköy nerede sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Malatya'da meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar depremin nerede meydana geldiğini, kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Kandilli ve AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssü Uluköy olarak duyuruldu.

ULUKÖY NEREDE HANGİ İL SINIRLARI İÇERİSİNDE?

Uluköy, Malatya ilinin Battalgazi ilçesine bağlı bir mahalledir. Şehir ve ilçe merkezine 26 km uzaklıktadır.

Uluköy'ün nufusu 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre 647 olarak açıklanmıştır

 

 

Zorla fuhuş yaptıranlara 'çanta' operasyonu!Mersin'de ’çanta’ kod adıyla 26 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam edilirken, işlemleri biten 8’i kadın 24 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kadınları pazarlarken ‘çanta’ şifresini kullandıkları, bazı kadınlarla nikah kıydıkları ve aralarında kadın transferleri yaptıkları ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Malatya'da deprem! İşte bölgeden ilk görüntüler

Malatya'da deprem! İşte bölgeden ilk görüntüler

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Deprem çantası içindekiler nasıl hazırlanır? Deprem çantası listesinde neler olmalı, çanta nerede durmalı?

Deprem çantası içindekiler nasıl hazırlanır? Deprem çantası listesinde neler olmalı, çanta nerede durmalı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet