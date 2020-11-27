Uluköy nerede hangi ilçe sınırları içerisinde? Uluköy hangi il sınırları içerisinde?

Uluköy nerede sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Malatya'da meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar depremin nerede meydana geldiğini, kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Kandilli ve AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssü Uluköy olarak duyuruldu.

ULUKÖY NEREDE HANGİ İL SINIRLARI İÇERİSİNDE?

Uluköy, Malatya ilinin Battalgazi ilçesine bağlı bir mahalledir. Şehir ve ilçe merkezine 26 km uzaklıktadır.

Uluköy'ün nufusu 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre 647 olarak açıklanmıştır