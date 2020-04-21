21.04.2020 - 12:07 | | DHA
Ümraniye'de 2 bin 750 adet sahte maske ele geçirildi
Ümraniye'de corona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerde bir işyerinde kaçak olarak üretildiği tespit edilen satışa hazır halde 2 bin 750 adet sahte maske ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince corona virüs tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen denetimler kapsamında kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisi edinilen Ümraniye, Ihlamurkaya Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde arama yapıldı.
Nöbetçi savcının gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında vermiş olduğu karar doğrultusunda dün saat 13.00'da Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada satışa hazır halde 3 koli içerisinde 2 bin 750 adet maske ele geçirildi.
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