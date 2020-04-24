24.04.2020 - 18:50 |
Unf (Unfollow) Ne Demek? Sosyal Ağlarda Unf Etmek Ne Anlama Gelir?
Sosyal medyanın hayatımıza iyice girdiği bu günlerde yeni yeni kalıplarda birlikte hayatımıza girdi. Özellikle sosyal medyada kullandığımız kelimeleri artık gündelik hayatta da kullanır hale geldik. Bundan dolayı zaman zaman sosyal medya ile ilişkisi olmayan kişiler kullanılan bu kelimelerin anlamlarını merak etmektedirler. Sosyal medyada en fazla kullanılan kelimelerden birisi de unf etmektir. Peki, unf (unfllow) ne demek? Sosyal ağlarda UNF etmek ne anlama gelir? İşte unf etmek kelimesine dar her şey.
Unf etmek deyimi gündelik hayatta oldukça kullandığımız kelimelerden biridir. Özellikle Instagram ve Twitter platformlarında bu kalıbı oldukça fazla duyarız.
Unf (unfollow) Ne Demek?
- Takip etmemek
- Sosyal medyada bir kişiyi takip etmeyi bırakmak.
Sosyal Ağlarda UNF Etmek Ne Anlama Gelir?
Günümüzde pek çok kişi sosyal medya kullanmaktadır. Sosyal medyada da gündelik hayatta kullandığımız kelimelerden en sıkça olanı unf etmek terimidir. Unf etmek sosyal medyada takip ettiğimiz birini bazı sebeplerden ötürü takipten çıkarmak anlamına gelir. Yani artık o kişinin profilini görmemek ve paylaşımlarını görmek istememek anlamına da gelir.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.