Unf (Unfollow) Ne Demek? Sosyal Ağlarda Unf Etmek Ne Anlama Gelir?

Unf etmek deyimi gündelik hayatta oldukça kullandığımız kelimelerden biridir. Özellikle Instagram ve Twitter platformlarında bu kalıbı oldukça fazla duyarız.

Unf (unfollow) Ne Demek?

Takip etmemek

Sosyal medyada bir kişiyi takip etmeyi bırakmak.

Sosyal Ağlarda UNF Etmek Ne Anlama Gelir?

Günümüzde pek çok kişi sosyal medya kullanmaktadır. Sosyal medyada da gündelik hayatta kullandığımız kelimelerden en sıkça olanı unf etmek terimidir. Unf etmek sosyal medyada takip ettiğimiz birini bazı sebeplerden ötürü takipten çıkarmak anlamına gelir. Yani artık o kişinin profilini görmemek ve paylaşımlarını görmek istememek anlamına da gelir.