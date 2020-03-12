Üniversiteler yarın (13 Mart) tatil oldu mu? Üniversiteler ne zaman hangi tarihlerde tatil edildi? YÖK'ten resmi açıklama: Corona Virüsü nedeniyle...

Son dakika haberlerine göre YÖK toplantısı sona erdi. .Üniversiteler tatil olur mu? sorusu öğrencileri meraklandırıyor. YÖK, corona virüsü nedeniyle üniversiteler hakkında toplantı yaptı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kararı açıkladı. İşte son dakika ülke genelindeki son durum



İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...



- Korona virüse karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Bugüne kadar etkin bir mücadele verdik.



- Bu süreci hep beraber atlatmamız önemlidir. Vatandaşlar paniğe kapılmasın. Sorun küresel ama mücadele ulusal.



- İlgili kurumlarımızın tavsiyelerinin dikkate alınması önemlidir.



- İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek.



- Üniversiteler 16 Mart'ta 3 haftalık tatil edilecek. Tatilin nasıl koordine edileceğini YÖK ayarlayacak.



- Spor müsabakaları uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.



- Devamında çocuklarımız okula gitmeden evden internet ve televizyondan devam edecekler.