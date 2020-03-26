Üniversitelerin tatil süresi uzatıldı mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK başkanı Yekta Saraç'tan resmi açıklama

İlk ve ortaöğretim kurumlarında corona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından Üniversitelerin tatil edildiği YÖK başkanı Yekta Saraç tarafından açıklanmıştı. Üniversitelerin tatil edilmesi kararının ardından okullarda uzaktan ve online eğitim konusunda çalışmalar tamamlanmak üzere bu kapsamda öğrenci ve veliler 23 Mart tarihinde uzaktan ve online eğitime başlayacak. Bugün YÖK tarafından yeni yapılan açıklama ile Üniversitelerde de uzaktan eğitime geçilecek duyuruldu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi. Üniversitelerin durumu ise Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek karar ile açıklanacak. Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satır başları:

Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak... Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.