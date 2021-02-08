Â

BakÄ±rkÃ¶y 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k Serhat TunÃ§demir ile taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada, maktul Fikret HacÄ±osman'Ä±n eÅŸi Perihan Mutlu HacÄ±osman ile Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ avukatÄ± ve Ä°stanbul Tabip OdasÄ± temsilcileri de hazÄ±r bulundu.

KatÄ±lan Perihan Mutlu HacÄ±osman, "SanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanÄ±k Serhat TunÃ§demir, daha Ã¶nceki savunmalarÄ±nÄ± tekrar ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Mahkeme heyeti, sanÄ±k Serhat TunÃ§demir'i "tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. SanÄ±ÄŸÄ±n "geÃ§miÅŸini, sosyal iliÅŸkilerini, fiilden sonraki ve yargÄ±lama sÃ¼recindeki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, duruÅŸmada gÃ¶zlenen tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±" lehine takdiri indirim sebebi sayan mahkeme, cezayÄ± mÃ¼ebbet hapse indirdi.

SanÄ±k TunÃ§demir'i "ruhsatsÄ±z silah taÅŸÄ±ma" suÃ§undan 10 ay hapis cezasÄ±na mahkum eden mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n bu suÃ§unun hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± geriye bÄ±raktÄ±.

Mahkeme, ayrÄ±ca sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verdi.

DuruÅŸma sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klama yapan Ä°stanbul Tabip OdasÄ± Temsilcisi GÃ¼ray KÄ±lÄ±Ã§, "Hem Dr. Fikret HacÄ±osman hem de kaybettiÄŸimiz diÄŸer meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n anÄ±sÄ±na sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Cinayetlere kadar uzanan ve giderek yaygÄ±nlaÅŸan saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in mÃ¼cadeleyi tÃ¼m kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaÅŸÄ±nda olan lise Ã¶ÄŸrencisi sanÄ±k TunÃ§demir'in, BahÃ§elievler'de Ã¶zel bir hastanede Ã§alÄ±ÅŸan Psikiyatri UzmanÄ± Fikret HacÄ±osman'a 2018'de 4 kere muayene olarak, psikiyatri desteÄŸi aldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Â

Ä°ddianamede, obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili aÄŸÄ±r depresif nÃ¶bet tanÄ±sÄ±yla tedavisi yapÄ±lan sanÄ±ÄŸÄ±n "tasarlayarak kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± istenmiÅŸti.

Â