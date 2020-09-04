04.09.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR İZMİR
Ünlü restoranın sahibinin oğlu evinde ölü bulundu
İzmir’deki ünlü Topçu Restoran’ın sahibi Cevat Dev’in küçük oğlu Barış Dev (38), Balçova’daki evinde ölü bulundu.
YUSUF ÇINAR İZMİR
İhbar üzerine eve giren polis ekipleri boğazında ip kesikleri olan Barış Dev’le karşılaştı. Dev’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine adrese giden emniyet ekipleri, Barış Dev’in cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Dev’in intihar ettiği kanısına varıldı. Çevresinde çok sevilen ve Topçu’nun Alsancak şubesini işleten Barış Dev’in ölümü, babası Cevat Devağabeyi Zafer Dev başta olmak üzere tüm yakınlarını üzüntüye boğdu.
İzmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde gorona virüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen İzmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.