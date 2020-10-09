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09.10.2020 - 11:20 | | DHA

Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı

İstanbul Üsküdar, Ünalan Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi ağır yaralandı. Olay nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Üsküdar'da metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı

İstanbul Üsküdar, Ünalan Metro İstasyonu'nda saat 10.00 sıralarında ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle seferler durduruldu. İhbar üzerine istasyona sağlık ve polis yönlendirildi. 

Raylara atlayan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan haberdar olan şahsın yakını, metro istasyonunda sinir krizi geçirdi.

Metro seferleri daha sonra normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üsküdarda metro raylarına atlayan kişi ağır yaralandı

 

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