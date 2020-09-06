Usta gazeteci Erbil Tuşalp vefat etti

9 Eylül 1945’te Konya Akşehir’de doğan Tuşalp, 1965’te Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. Meslek hayatına 1974’te TRT’de haber kameramanı olarak başlayan Tuşalp, ardından Günaydın, Vatan, Dünya, Radikal, Posta ve Milliyet gazetelerinde, İSTA, ANKA Haber Ajansı, UBA Haber Ajansı ve ATV ve Show TV’de Olay, 32. Gün, Dünya Değişirken ve 40 Dakika programlarında çalıştı.

Cumhuriyet gazetesinin Ankara bürosunda siyasi muhabirlik de yapan Tuşalp, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda iki dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

İnsan Hakları Derneği’nin de kurucuları arasında yer alan Tuşalp’in Bin İnsan, Bin Tanık, Bin Belge, Eylül İmparatorluğu, Artık Demokrasi İsteyin, Ben Tarihim Bay Başkan, Paşa ile General, Önce Çocuklar Öldü, Evreninki mi Özalınki mi?, Çürüme, Plastik Papatya Kokusu, Şeriatı Beklerken, Demokrasi Sizin Neyinize, Şeriat A.Ş., Sen Sofi’nin Oğlusun, İslam Faşizmi, Bozkurtlar, Çete Parti Mafya, Aldanma, Kuklaturka, İslam İmparatorluğu gibi kitapları bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’ndan mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuşalp için “Daima doğruları savunan, çalışma ve eserleriyle karanlığa ışık tutan usta gazeteci-yazar Erbil Tuşalp’in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Erbil Tuşalp’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” mesajını paylaştı.