MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uyuşturucuları tek kullanımlık çay poşetine saklamışlar!
ABONE OL
04.02.2020 - 16:37 | | DHA

Uyuşturucuları tek kullanımlık çay poşetine saklamışlar!

Bursa’da, ocak ayında yapılan asayiş uygulamalarında bin 700 şüpheli yakalandı, 1 kilo 112 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin, uyuşturucuları tek kullanımlık çay poşeti içine gizlediği ortaya çıktı.

Uyuşturucuları tek kullanımlık çay poşetine saklamışlar!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve motosikletli yunus timleri tarafından, 'suçların önlenmesi ve suça karışan kişilerin yakalanması' amacıyla ocak ayı boyunca kentin çeşitli noktalarında asayiş uygulaması yapıldı. Sabit ve şok uygulamalarda, 401'i hakkında arama kararı bulunan bin 700 şüpheli yakalandı. 

SALLAMA ÇAYLARA UYUŞTURUCU SAKLAMIŞLAR

Şüphelilerin üzerlerinden ve araçlarında yapılan aramalarda, 58 ruhsatsız tabanca, 28 kurusıkı tabanca, 10 av tüfeği, 1 kilo 112 gram uyuşturucu madde ve 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulama sırasında yakalanan bir şüphelinin uyuşturucuyu tek kullanımlık çay poşetlerine gizlediği saptandı.

Haklarında arama bulunan 401 kişi ilgili makamlara teslim edilirken, diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

 

 

Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu toprağa verildiİzmir'in Menemen ilçesinde, Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüsü nasıl bulaşıyor, tedavisi var mı? Korona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Çin Wuhan virüsü öldürür mü?

Corona virüsü nasıl bulaşıyor, tedavisi var mı? Korona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Çin Wuhan virüsü öldürür mü?

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

Sıradaki Haber