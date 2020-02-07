Uzmanlar: Asıl tehdit grip

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz göre, Türkiye’de görülmediği halde çığırkanlık yapanlar bulunuyor. İpe sapa gelmez iddialar ve cehaletin virüsten daha tehlikeli olduğuna dikkat çeken Yavuz, “Çin’den 6 hafta önce gelen sağlıklı insanları, bile hastanelere koşuyor. Sağlık Bakanlığı iyi aksiyon alıyor. Türkiye’de tanı almış veya gizlenen bir vaka yok. Sağlık Bakanlığı ve tıp dünyası ne yapacağını biliyor. Vatandaşlarımız gönlünü ferah tutsun” dedi. Asıl riskin grip (influenza) olduğuna dikkat çeken Yavuz, şunları dedi: “Hastalık bizim ülkemizde pik yaptıktan sonra, tam düşmeye başladı dediğimiz noktada, yeniden artış eğilimine girdi. İnfluenza A yeniden artış eğiliminde. Sıcaklık değerlerindeki değişkenlik, nüfus yoğunluğu ve nüfus hareketlerinin yanı sıra grip aşısının bu yıl yeterli ilgiyi görmemesi tabloyu olumsuz etkiledi.”



Küresel ısınma



Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, virüs kaynaklı hastalık artışının, nüfus artışıyla paralel olduğuna işaret etti. Dünya nüfusunun arttığını vurgulayan Azap, her yıl 5 yeni hastalığın çıktığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



“Küresel ısınma, hem virüs taşıyan hayvanların yaşamını hem de virüsün dış ortamdaki dayanıklılık ve bulaşma yollarını değiştirdi. Seller, kuraklık, nemin artması, virüs ve hayvanlarda değişimlere neden oluyor. Son 20 yıl içerisinde onlarca yeni hastalık ortaya çıktı. Dünya genelinde her yıl 5 yeni hastalık ortaya çıkıyor. Bu hastalıkların 3’ü hayvanlardan bulaşıyor.”