Valf Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Araçlarda Valf Ne İşe Yarar?

Valf, motorun önemli parçalarından biridir. Bu parça içten yanmalı motorların en önemli parçaları arasında yer almaktadır. Çoğu araçta 8, 12 valf gibi yazıları mutlaka görmüşsünüzdür. İşte bu valfler araçların motorlarındaki subablara verilen isimdir.



Valf Nedir, Çeşitleri Nelerdir?



Valf, akışkanların kontrolünden sorumlu olan subablara verilen isimdir. Sözlükte ise kelime anlamı karşılığı vana olarak geçmektedir. Sıvıların ya da gazların akışkanlıklarının kontrolünden sorumludur. Bunun yanında kontrollü bir akış olmasını sağlayan düzeneklerdir. Bu sebeple motorlardaki en önemli parçalardan bir tanesidir.



Günümüzde evlerde de banyo ve mutfak tesisatı gibi bölgelerde sıcak su ya da ısınma gibi ihtiyaçların görülmesi için valf kullanılmaktadır. Bunun yanında çoğu endüstriyel uygulamalarda da valflerden faydalanılmaktadır.



Pek çok valf çeşidi bulunur. Bunlar;

● Solenoid Valf

● Çekvalf

● Küresel valf

● Kelebek valf

● Pres Emniyet Valfleri

● Sürgülü Valfler

● İğne valfler olarak sıralanabilir.

Araçlarda Valf Ne İşe Yarar?



Valfler silindir içindeki pistonun hareket etmesini sağlayan bir düzenektir. Bu işlemin gerçekleşmesi için de yakıtın silindir içerisine girmesini sağlamaktadır. Bunun yanında silindir. İçindeki gazın da dışarı atılmasını sağlamaktadır.



Yakıtı silindir içine bırakan emme subabı, gazı silindir dışına atılmasını sağlayan ise egzoz subabı olarak isimlendirilmektedir.



Emme subabı yakıtın silindire gelmesinin ardından sıkıştırma yaparak bujilerim ateşlenmesini sağlar ve bu şekilde pistonlar hareket eder. Yanma işleminin bitiminin ardından egzoz subabı ile oluşan gazın dışarı atılması sağlanır. Subablar piston hareketine uygun bir şekilde çalışmaktadır. Subab sayısı ne kadar fazla olursa motor performansı da aynı şekilde artacaktır.