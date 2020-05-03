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03.05.2020 - 15:47 | | İHA

Valilik duyurdu! Kütahya'da bir ilçede iki mahalle karantinada

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir mahalle ile bir mahalledeki iki sokak karantinaya alındı.

Valilik duyurdu! Kütahya'da bir ilçede iki mahalle karantinada

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121. Sokak‘ta bazı vatandaşlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla bugün saat 14.00 itibarıyla Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121. Sokak'ta 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu vefat etti!Başakşehir’de hastanede yeni tip corona virüs tedavisi gören İlahiyatçı- Yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
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