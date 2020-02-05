05.02.2020 - 15:14 |
Van hava durumu nasıl? Van'da kar yağışı şiddeti ne zaman hafifleyecek?
Van'da çığ düşmesi haberlerinden sonra, yurt genelinde yaşayan milyonlarca vatandaş, Van havaa durumu hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van hava durumu tahminlerini yayımladı. Önümüzdeki 5 gününn hava durumu tahimlerini yayımlayan MGM, Van'da yaşayanları, ve yurt genelinde duyarlı vatandaşları bilgilendirdi. İşte Van hava durumu...
Son dakika haberlere göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında, "Maalesef 8 jandarmamız ve 3 korucumuzu kaybettik" dedi. Van'da hava durumu nasıl? Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Van hava durumu nasıl olacak? Van'da kar yağışı şiddeti ne zaman hafifleyecek? İşte Van hava durumu bilgileri...
VAN HAVA DURUMU
Perşembe Çok Bulutlu -4°C 6°C
Cuma Kar Yağışlı -2°C 6°C
Cumartesi Kar Yağışlı -1°C 3°C
Pazar Kar Yağışlı -6°C -2°C
Pazartesi Hafif Kar Yağışlı -10°C -5°C
Çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları böyle görüntülendiVan'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşmesi sonucu 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. AFAD'ın son dakika açıklamasında da hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.