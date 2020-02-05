Van hava durumu nasıl? Van'da kar yağışı şiddeti ne zaman hafifleyecek?

Son dakika haberlere göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında, "Maalesef 8 jandarmamız ve 3 korucumuzu kaybettik" dedi. Van'da hava durumu nasıl? Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Van hava durumu nasıl olacak? Van'da kar yağışı şiddeti ne zaman hafifleyecek? İşte Van hava durumu bilgileri...

VAN HAVA DURUMU

Perşembe Çok Bulutlu -4°C 6°C

Cuma Kar Yağışlı -2°C 6°C

Cumartesi Kar Yağışlı -1°C 3°C

Pazar Kar Yağışlı -6°C -2°C

Pazartesi Hafif Kar Yağışlı -10°C -5°C