Van Valisi, uygulamada trafik kazaları ve virüse karşı uyardı

Van-Erciş karayolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yaptığı trafik uygulamasına, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de katıldı. İl dışından gelen vatandaşların ateşleri ölçülürken, hem yaşanabilecek trafik kazaları, hem de vatandaşlara Covid-19 salgını nedeniyle daha dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Karadan ekiplerin yaptığı denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Van Valisi Bilmez, durdurulan araçlarda bizzat vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Bu bayramın siz ve sevdikleriniz için güzel geçmesi için trafik kurallarına uyalım. Koronavirüs nedeniyle ilimizde de artış gözlemliyoruz. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım. Bu bayram çocuklarımız büyüklerimizin ellerini öpmesin" diye konuştu.

Denetimlerin ardından konuşan Vali Bilmez, bayram süresince kentte trafik denetimlerinin süreceğini belirterek, "Bin jandarma personeli ve 2 bin 500 polis, hem trafik hem de asayişin sağlanmasında görev alacak. İnşallah hem ilimizde hem de ülkemizde trafik kazaları olmaz. Temel amacımız kazaların olmaması ve insanların kazasız ve belasız sevdiklerine ulaşmaları. Ekipler, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor. Bayram süresinde mezarlıklar dahil, toplu ziyaret ve bayramlaşmanın yapılmamasını istiyoruz. İnşallah bu bayramı sevdiklerimizi üzmeden yaşarız" diye konuştu. Yapılan denetimlerde çocuklara boyama kitabı, düdük ve çikolata hediye edildi.