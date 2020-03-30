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30.03.2020 - 18:03 |

Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal mi oldu?

Corona virüsü salgının yayılmasının engellemek için çeşitli tedbirler alınıyor. Şehirler arası seyahatin seyahat izin belgesi ile yapılacağı duyurulmuştu. İstanbul'daki deniz seferleri ile ilgili de önemli bir karar açıklandı. Peki vapur ve deniz seferleri iptal mi edildi?

Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal mi oldu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili haberler geliyor. Virüsün yayılmasını önlemek için eğitim, ulaşım ve çeşitli alanlarda önemli tedbirler alınıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan deniz seferleriyle ilgili bir açıklama paylaştı. Peki vapur seferleri iptal mi edildi?

DENİZ SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası yolculuk hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır." dedi.

Vapur seferleri iptal mi edildi İstanbulda deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal mi oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan corona virüs uyarısıCorona virüs vakalarıyla ilgili uyarıda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İlk bulaşıcı vakayı yurt dışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yurt dışı temasımızın olduğu en güçlü il İstanbul ilimizdir. Şu anda şehirlerarası otobüs yolculukları yüzde 99.75 azalmıştır. Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkânına sahip olabiliriz” dedi.
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