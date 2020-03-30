Vapur seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal mi oldu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili haberler geliyor. Virüsün yayılmasını önlemek için eğitim, ulaşım ve çeşitli alanlarda önemli tedbirler alınıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan deniz seferleriyle ilgili bir açıklama paylaştı. Peki vapur seferleri iptal mi edildi?

DENİZ SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası yolculuk hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır." dedi.