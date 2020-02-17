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17.02.2020 - 17:31 | | İHA

Vatandaş kamuda en çok asayiş hizmetlerinden memnun kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Vatandaş kamuda en çok asayiş hizmetlerinden memnun kaldı

Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarına göre, kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 75,5 olurken bunu sırasıyla yüzde 72,2 ile ulaştırma, yüzde 67,1 ile sağlık, yüzde 61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54,8 ile eğitim ve yüzde 53,5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

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