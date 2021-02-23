Veranda Nedir? Veranda Ne İçin Kullanılır?

Veranda kelime olarak taraçayla aynı anlama gelir. Yapıların zemin katında yer alan, üstü izolasyonlu bir çatı parçasıyla örtülü açıklık olarak tanımlanır.



Veranda Nedir?



Veranda mimari bir stildir ve ilk olarak Hint mimarisinde ortaya çıktığı düşünülür. Bu bölgeden Arabistan'a, Hollanda'ya, Portekiz'e ve bütün Avrupa'ya yayılan veranda mimari stiller arasında sıklıkla kullanılır. Günümüzde kullanım şekli geleneksel Hint mimarisinden oldukça farklı olan veranda, genellikle müstakil ya da tek katlı yapılarda başvurulan yeni bir mimari stildir.



Veranda; zemin katta bulunan, yerden belirli miktarda ve eşit hizada yükseltilmiş, üst kısmı çatı parçasıyla örtülü, yanları açık veya camlı büyük sundurmalara denilir. Özellikle yazlık bölgelerde sıklıkla karşımıza çıkan veranda, bahçelerdeki yarı gölge açıklıklar olarak da tanımlanabilir.



Veranda Ne İçin Kullanılır?



Veranda, genellikle müstakil ve tek katlı yapılarda kullanılan yarı gölge ve yarı açık teras alanlardır. Zemin katta bahçeyle yapı arasında ortak bölge oluşturmak ve geçiş sağlamak için kullanılır. Verandalar, yazın en çok vakit geçirilen teras gibi çalışan açıklıklar olarak tanımlanabilir.



Veranda, yazın kavurucu sıcaklarından korunmak için teras keyfi sürmek ve gölgede dinlenmek ya da çeşitli aktiviteleri yarı gölge alanlarda gerçekleştirmek amacıyla kullanılır. Bahçe ve yapı arasında tampon bölge olması ve genellikle ana giriş kapısının yanında yer alması verandanın bir yapının en etkili mimari elemanı olmasını sağlar. Çeşitli mobilya ve dekorasyon fikirleriyle birlikte evlerin en fazla kullanılan bölümleridir.