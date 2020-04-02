‘Virüs yüzünden obez olmayın’

Türkiye Obezite Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk, içinden geçtiğimiz bu sürecin, fazla kilo ve obezitenin artabileceği yönünde büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekerek, şunları anlattı:



‘Öğün atlatmaktan kaçının’

“Bugünlerde insanlar evde kaldıkça daha fazla yemeğe yönelebiliyorlar. Her zamanki yeme düzenini korumaya özen göstermeliyiz. Öğünlerimizi her zamanki saatlerde yemeli, öğün atlamaktan veya ilave öğün tüketmekten kaçınmalıyız. Evde olduğumuz için daha fazla çeşidi öğüne eklemek, hele bir de hareketsizlik, ağırlık artışına sebep olabilir. Pek çok kişi bu süreyi yeni tarifler denemek/geliştirmek için kullanıyor fakat yaptıklarınız yüksek kalorili ise veya düşük kalorili olduğu halde fazla miktarda tüketiliyorsa kilo almanıza sebep olabilir.”

‘Artık bahaneniz yok’

Egzersizin de ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Yumuk, şöyle konuştu: “Önceden yaptığınız egzersizleri sürdürebilir ya da sosyal ağlardaki egzersiz videolarından kendilerine uygun seçimler yapabilirsiniz. ‘Zamanım yok’ bahanesi ortadan kalktı. Kilo vermekten çok mevcut durumları korumak için egzersiz yapılmalı.



Çocukların beslenmelerinde de yağlı, tuzlu, şekerli atıştırmalıklar yerine sebze çubukları, meyve, kuruyemiş ekleyebilirsiniz. Tatlı yerine meyveli yoğurt, ev yapımı fındık/fıstık ezmesi, az yağlı, az şekerli kek, kurabiye olabilir. Bu süreçte yaşlı insanlar da beslenmelerine özen göstermeli.”



Sosyal medya ekmeğe doydu

Karantina günlerinde sosyal medyada çok sayıda insan evde pişirdiği ekmekleri paylaştı. İşte o paylaşımlardan örnekler:



@Rmysayldrr: “Evde denemediğim antin kuntin iş kalmadı bugün fırıncı olduk.”

@neslihangokk: “Bu virüs yüzünden herkes evde fırıncı Ahmet ustaya döndü.”

@mnbescobarsu: “İnstadakiler kinoalı salata, chia tohumlu puding, avokadolu yumurta falan yemiyor muydu niye hepsi fırıncı olup Trabzon ekmeği yapmaya başladı.”

@ozllemunall: “Ekmek akımına uyup ben de yapayım dedim. Meğer içimde bir Master Fırıncı yatıyormuş.”