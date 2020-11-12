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12.11.2020 - 12:24 |

Vücut yapısı ve yürüyüşü ele verdi! Değeri tam 600 bin lira...

Kuveyt'ten İstanbul'a gelen Mısır uyruklu bir yolcu üzerinde 100 adet cep telefonu ile yakalandı. Risk analiz polisleri tarafından yakalanan şüpheli 100 adet telefonu nasıl getirdi? Polise yakalanınca neler yaptı? İşte tüm detaylar…

CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz'ın haberine göre, Kuveyt'ten gelen Mısır uyruklu şüpheli yeleğine 70 adet, bacaklarına sarılı halde ise 30 adet kaçak cep telefonunu Türkiye'ye sokmaya çalıştı. Risk analiz polisleri ise yolcunun tavırlarından şüphelendi ve kontrol noktasına yönlendirdi.  Mısır uyruklu şüphelinin vücut yapısından ve yürüyüşünden şüphelenen ekipler önce izledi, ardından durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Üzerindeki kabarıklık fark edilince şüpheli yolcu kabinine götürüldü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kontrol noktasında üzerinden 100 adet cep telefonu çıkarılan şüpheli polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde kaydedilen görüntülerde arama esnasında şüphelinin sinir krizi geçirdiği anlar da kaydedildi. Polislerin verdiği suyu içen şüphelinin kafasına vurarak dövünmeye başladığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

PİYASA DEĞERİ 600 BİN LİRA

Şüphelinin üzerinden çıkan 100 adet cep telefonunun piyasa değerinin ise 600 bin lira olduğu belirlendi. Sorguya alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

 

 

    Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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