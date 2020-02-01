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01.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yabancılaşan insanın açmazı bu sergide

Anna Laudel, 8 Mart tarihine dek İstanbul’daki galerisinde, kullandığı farklı malzemeler ile geleneksel heykel sanatının sınırlarını zorlayan heykeltraş Bilal Hakan Karakaya’nın “Alem-i Mülk” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Yabancılaşan insanın açmazı bu sergide

Reçine, doğal atık gibi farklı malzemelerden ve tekniklerden oluşan heykel ve kağıt çizimleri ile tanınan Karakaya, eserlerinde modern yaşamın kaosunda, kentin içerisinde sıkışmış bireylerin izlenimlerini yansıtıyor. Sanatçı, sembolik esasa dayanan bir yaklaşımla ürettiği eserlerinde, günlük yaşamın karmaşık yapısını ortadan kaldırarak, onu tekrardan yorumluyor. Karakaya’nın figürleri, kapitalist dünyanın ağırlığıyla ezilen insanın “yabancılaşması”nı yansıtırken, heykellerinde yaşamın gerçekliğinden besleniyor ve geçmiş ve bugün ile ilişki kuruyor. 

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