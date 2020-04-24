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24.04.2020 - 18:38 |

Yağız İsminin Anlamı Nedir? Yağız Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Ülkemizde her saat her dakika yeni bir bebek doğmaktadır. Yeni bebeği olan ebeveynler bebeklerine hangi ismi koyacağını araştırmaktadırlar. Bu konuda çevresinden de tavsiyeler alan ebeveynler mutlaka internet üzerinden de araştırma yapmaktadırlar. Özellikle erkek bebek sahibi ebeveynler için de bu durum kız bebek sahibi ebeveynlerinden farksızdır. Onlarda çocuklarına en güzel ismi koymak için yoğun bir araştırma yapmaktadırlar. Erkek bebek isimlerinden en güzel isimlerinden biri de Yağız ismidir. Peki, Yağız isminin anlamı nedir? Yağız ne demek, ne anlamına gelir? İşte, detaylar.

Yağız İsminin Anlamı Nedir? Yağız Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Yağız ismi en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinden birisidir. Yağız isminin birden fazla anlamı bulunuyor. Yağız isminin kökeni Türkçedir. 

Yağız Ne Demek?

 Yağız demek Esmer demektir. Ayrıca Yağız isimi doru anlamına da gelir. Yiğit ve bakımlı canlı anlamına da gelmektedir.

 Yağız İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

 Yağız ismi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde veya suresinde geçmemektedir. 

Cesur ve kudretli kimselerdir. Gözleri pek olduğundan dolayı her türlü olayda cesaret göstererek ön planda olurlar. İnatçı bir kişilikleri bulunur. İnatçı olduklarından dolayı istedikleri bir şeyi elde etmek için yoğun çaba sarf ederler. Okumayı ve okutturmayı severler. Her zaman kişisel eğitimlerine ve gelişimlerine özen gösterirler.

Çevresindekiler tarafından parmakla gösterilecek pozisyonda olurlar. Aynı zamanda atılgan ve enerjik kişilerdir. Enerjilerini karşı tarafa da hissettirirler. Karşı cins ile ilişkisi oldukça iyidir ve kolayca iletişim kurabilirler. 

 

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