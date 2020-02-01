Yağmur Apartmanı yıkılıyor!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybederken onlarca bina yıkılmıştı. Çok sayıda binada da ağır hasar tespit edilmişti.

Deprem sonrası Malatya'da kent merkezinde bulunan ve riskli olduğu belirtilen 6 katlı 'Yağmur Apartmanı'nın da yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince Yağmur Apartmanı'na ağır hasarlı raporu verilmişti. Apartmanda yaşayan vatandaşlar hafta içinde 10'ar dakika izinle evlerini boşaltmış ve bina mühürlenmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak. Malatya'da 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binamız var." ifadelerini kullanmıştı.