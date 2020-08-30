Yalçın Abi’yi andık

Anma törenine Çınar’ın eşi Nazlı, oğlu Emre, kızı Hande ve gelini Hande’nin yanı sıra Milliyet yazarı Tunca Bengin ve Milliyet Yazı İşleri Müdürü Bertan Ağanoğlu’nun da aralarında olduğu gazeteci dostları katıldı.