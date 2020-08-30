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30.08.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Yalçın Abi’yi andık

Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürlüğü’nü uzun yıllar yürüten duayen foto muhabiri Yalçın Çınar, vefatının dokuzuncu yıldönümünde Ulus Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Yalçın Abi’yi andık

Anma törenine Çınar’ın eşi Nazlı, oğlu Emre, kızı Hande ve gelini Hande’nin yanı sıra Milliyet yazarı Tunca Bengin ve Milliyet Yazı İşleri Müdürü Bertan Ağanoğlu’nun da aralarında olduğu gazeteci dostları katıldı.

Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.
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