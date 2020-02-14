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14.02.2020 - 14:36 |

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 samanlık tamamen yanarak küle dönerken, evde bulunan Kur’an-ı Kerim’in ise yanmadığı belirtildi.

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Devrekani ilçesi Kurtşeyh Mahallesi'nde ikamet eden Hamdi ve Taliha Emiroğlu çiftine ait iki katlı evde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 samanlık tamamen yanarak küle dönmüştü. Yangın sonrasında enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ekipler, yanmamış halde iki adet Kur’an-ı Kerim buldu. Bulunan Kur’an-ı Kerimleri'in yangında zarar görmediği tespit edildi.

Bu durumu Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabından paylaştı.

Altıkulaç paylaşımında, “İlçemizde Salı günü çıkan büyük yangında, yangın çıkan ve tamamen yanan evin içerisinden yangın yeri temizleme çalışmaları esnasında her şeyin yanmasına rağmen 2 adet Kuran'ı Kerim'e hiçbir şey olmadığına şahit olduk. Yüce Allah her şeye muktedir” dedi.

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

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