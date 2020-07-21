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21.07.2020 - 11:41 | | DHA

Yapışık dördüz kediler, operasyonla birbirinden ayrıldı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, kuyruk ve karınlarından birbirlerine yapışık olarak dünyaya gelen dördüz kedi yavruları, veteriner kliniğinde yapılan operasyonla ayrıldı.

Çatalzeytin Belediyesi çalışanları, sokak kedisinin doğurduğu yapışık dördüz yavruları İnebolu ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürdü. Kuyruklarından ve karnından birbirine yapışık olan kediler, Veteriner Muhammed Coduroğlu'nun yaptığı operasyonla birbirinden ayrıldı. Operasyonun ardından sağlıklarına kavuşan yavru kediler, kendi başlarına hareket etmeye başladı.

Veteriner Coduroğlu, 4 yavru kedinin karın duvarlarından birbirlerine yapışık olduğunu belirterek, "Birbirlerine yapışık olduğu için de yürüyemiyorlardı. Anne kedi belki daha önce doğum yapmış olabilir. Yapışık dördüzlerimizi ameliyatla lokal anestezi altında birbirlerinden ayırdık. Artık kendi başlarına yürüyebiliyorlar. Yavruları birbirinden ayırmak için birinin bir bacağının bir kısmını aldık. Ampute etmek zorunda kaldık. İş göremeyecek durumdaydı. Yavrular, operasyonun ardından sağlıklarına kavuştu ve annelerinin sesine cevap vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

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