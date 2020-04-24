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24.04.2020 - 22:32 |

Yaren İsminin Anlamı Nedir? Yaren Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Yaren kız çocukları için en çok tercih edilen ve beğenilen isimler arasında yer alır. Etkileyici ve güzel anlamlarının yanı sıra hoş okunuşu nedeniyle ilgi çekmektedir. Bu isim hakkında pek çok kişi araştırma yapmakta ve bilgi almaya çalışmaktadır. Peki, Yaren isminin anlamı nedir? Yaren ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Yaren İsminin Anlamı Nedir? Yaren Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

 

Yaren Farsça kökenli bir isimdir. Farsça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan ve son dönemlerde en çok kullanılan kız isimleri arasında yer alıyor. Türk Dil Kurumu'na bakıldığında ‘arkadaş’ veya ‘dost’ anlamlarına geldiği görülmektedir.

Yaren Ne Demek?

Yaren ismi Türkçeye çevrilmiş haliyle ‘dost’ ve ‘arkadaş’ şeklinde geçmektedir. Aynı zamanda yakın dost veya sırdaş olarak da bilinir. Bu yüzden böylesi güzel anlamları nedeniyle birçok ebeveyn kız çocukları için son yıllarda sıkça kullanmaktadır. Sözcük anlamı üzerinden de aynı ifade ile tabir edildiğini söylemek mümkün. Daha çok tek başına kullanılan bir isimdir. Ancak aynı zamanda değişik isimlerle bir araya getirilerek güzel bir anlam sunabilmektedir.

Yaren İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Yaren son dönemlerde internet üzerinde çok sık karşılaşılan ve araştırılan adlardan biridir. Yapılan araştırmalar ise ayrıca bu ismin Kur'an'da geçip geçmediği üzerinedir. Yarın isminin Kur'an'da yer almadığını söylemek gerekir. Arkadaş veya dost ve yakın dost gibi güzel anlamları üzerinden kız çocukları için değerlendirilir. Özellikle okunuşu ile beraber narin ve hoş bir anlam taşımaktadır.

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