Yarımada’da sanal maraton

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlik, Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonuna “tek başına bizimle koş!” sloganıyla sahne olacak. Sanal maratona katılım için kayıtlar açıldı. Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonunda 21 kilometre koşmak isteyen koşucular, sanal koşu uygulamasını 1 Eylül’den itibaren Play Store ve App Store’dan indirerek bu tarihi koşuda yerini alabilecek. Sporcular uygulamayı açarak 19-20 Eylül tarihleri arasında diledikleri zaman aralığında, diledikleri yerde 21 km koşusunu tamamlayabilecek. Pandemi önlemleri nedeniyle tarihi parkurda yapılmayacak 10 kilometre yarışlarına, sanal koşu uygulaması ile kendi rotasında koşanlar katılabilecek.