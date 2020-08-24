MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yarımada’da sanal maraton
ABONE OL
24.08.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Yarımada’da sanal maraton

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda, bu yıl bambaşka bir heyecan yaşanacak.

Yarımada’da sanal maraton

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlik, Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonuna “tek başına bizimle koş!” sloganıyla sahne olacak. Sanal maratona katılım için kayıtlar açıldı. Türkiye’nin ilk sanal yarı maratonunda 21 kilometre koşmak isteyen koşucular, sanal koşu uygulamasını 1 Eylül’den itibaren Play Store ve App Store’dan indirerek bu tarihi koşuda yerini alabilecek. Sporcular uygulamayı açarak 19-20 Eylül tarihleri arasında diledikleri zaman aralığında, diledikleri yerde 21 km koşusunu tamamlayabilecek. Pandemi önlemleri nedeniyle tarihi parkurda yapılmayacak 10 kilometre yarışlarına, sanal koşu uygulaması ile kendi rotasında koşanlar katılabilecek.

 

Husumetli olan ağabey kardeş kavgası kanlı bittiUşak'ta aynı binada oturan iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yarımada’da sanal maraton

Yarımada’da sanal maraton

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Gökten felaket yağdı

Gökten felaket yağdı

Sıradaki Haber