Yarın kandil mi? Mevlid Kandili tarihi...

Mevlid Kandili için büyük bir heyecan söz konusu... Peygamberimiz Hz. Muhammmed'in doğum gecesi olan bu hayırlı günü idrak etmek isteyenler, tam tarihi araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili hicrî rebiülevvel ayının on ikinci gecesi idrak ediliyor. Bu yıl Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.