26.10.2020 - 20:45 |
Yarın kandil mi? Mevlid Kandili tarihi...
Mevlid Kandili için Müslümanlar nefeslerini tutmuş durumda... Yılın son kandilini kaçırmak istemeyen İslam alemi 'Mevlid Kandili ne zaman?' diye soruyor. Çokça yöneltilen bir başka soru ise 'Yarın kandil mi?' şeklinde...
Mevlid Kandili için büyük bir heyecan söz konusu... Peygamberimiz Hz. Muhammmed'in doğum gecesi olan bu hayırlı günü idrak etmek isteyenler, tam tarihi araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili hicrî rebiülevvel ayının on ikinci gecesi idrak ediliyor. Bu yıl Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.
İETT otobüsünde iğrenç olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltındaİstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.