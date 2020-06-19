MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yarına Tek Bilet konusu nedir? İşte Yarına Tek Bilet oyuncuları...
ABONE OL
19.06.2020 - 15:41 |

Yarına Tek Bilet konusu nedir? İşte Yarına Tek Bilet oyuncuları...

Yarına Tek Bilet filmi Netflix'te izleyicilerle buluştu. Bir yolculuk hikayesinin olduğu filmin yönetmenliğini ise Ozan Açıktan gerçekleştirdi. Filmin Netflix'te yayınlanmasıyla beraber konusu ve oyuncular araştırılmaya başlandı. İşte Yarına Tek Biler ile ilgili bilgiler...

Yarına Tek Bilet konusu nedir? İşte Yarına Tek Bilet oyuncuları...

Netflix birçok yapımı izleyicilerle buluşturuyor. 19 Haziran tarihinde başrollerinde Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı Yarına Tek Bilet Netflix'te yayınlandı. Romantik bir hikayenin anlatıldığı film ile bilgiler gündemde araştırılıyor. İşte Yarına Tek Bilet filmi konusu...

 YARINA TEK BİLET OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dilan Çiçek Deniz

Metin Akdülger

YARINA TEK BİLET KONUSU NEDİR?

Ozan Açıktan'ın yönetmenliğini yaptığı Yarına Tek Bilet filminde Ankara'dan İzmir'e doğru gerçekleştirilen yolculuk sırasında yolları kesişen iki yabancının romantik hikayesi anlatılıyor.

Son Dakika: 3 teröristin etkisiz hale geldiği anları MSB paylaştıSon dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kaplan operasyonundan yeni görüntüler paylaşarak 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

Poşeti açıp baktı şoka girdi! 'İnsan olan bunu yapmaz'

Poşeti açıp baktı şoka girdi! 'İnsan olan bunu yapmaz'

Sıradaki Haber