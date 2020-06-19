19.06.2020 - 15:41 |
Yarına Tek Bilet konusu nedir? İşte Yarına Tek Bilet oyuncuları...
Yarına Tek Bilet filmi Netflix'te izleyicilerle buluştu. Bir yolculuk hikayesinin olduğu filmin yönetmenliğini ise Ozan Açıktan gerçekleştirdi. Filmin Netflix'te yayınlanmasıyla beraber konusu ve oyuncular araştırılmaya başlandı. İşte Yarına Tek Biler ile ilgili bilgiler...
Netflix birçok yapımı izleyicilerle buluşturuyor. 19 Haziran tarihinde başrollerinde Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı Yarına Tek Bilet Netflix'te yayınlandı. Romantik bir hikayenin anlatıldığı film ile bilgiler gündemde araştırılıyor. İşte Yarına Tek Bilet filmi konusu...
YARINA TEK BİLET OYUNCULARI KİMLERDİR?
Dilan Çiçek Deniz
Metin Akdülger
YARINA TEK BİLET KONUSU NEDİR?
Ozan Açıktan'ın yönetmenliğini yaptığı Yarına Tek Bilet filminde Ankara'dan İzmir'e doğru gerçekleştirilen yolculuk sırasında yolları kesişen iki yabancının romantik hikayesi anlatılıyor.