Yasak Elma 69. bölüm fragmanında Halit'e büyük şok! Yıldız, Nadir'in evlenme teklifini kabul ediyor

Yasak Elma dizisi 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Yasak Elma'da bu hafta Yıldız'a sürpriz bir doğum günü partisi organize eden Nadir ve Ender'in bu hamlesi Yıldız'ı büyük bir şaşkınlığa uğratır. Bu durum Halit ve Şahika tarafından sosyal medya üzerinden öğrenilirken karısı Yıldız'a Nadir'in doğum günü partisi düzenlemesi Halit'in çileden çıkması için yeterli olacaktır. Yasak Elma dizisi 69. bölümde Halit'in yaşayacağı şoklar ise sadece bundan ibaret değildir. Yıldız, Nadir tarafından yapılan evlilik teklifini herkesin içerisinde kabul edecektir. Halit'in tüm bu yaşananlara nasıl bir reaksiyon vereceği ise büyük merak konusu! İşte Yasak Elma dizisi 69. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında merak edilenler...

YASAK ELMA 69. BÖLÜM FRAGMANI