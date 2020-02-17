Yasak Elma 69. bölüm fragmanında Halit'e büyük şok! Yıldız, Nadir'in evlenme teklifini kabul ediyor
Fox TV ekranında yayınlanan Yasak Elma dizisi 69. yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Ekrana gelecek Yasak Elma dizisinde Halit'e kendisine bir doğum günü organizasyonu düzenlemesi için istekte bulunan Yıldız, Halit'in sert tepkileri karşısında şoka uğramış bu durum Yıldız'ı derinden yaralamıştır. Ender, Nadir ile birlikte bir doğum günü organizasyonu düzenler. Yıldız için bu durum büyük bir sürpriz olacaktır. Halit ve Şahika yaşananları sosyal medyadan takip ederken bu organizasyon Halit ve Nadir arasındaki gerilimin yükselmesine yol açacaktır. Nadir'in Yıldız'a ettiği evlilik teklifinin kabul görmesi Halit'i çileden çıkaracaktır. Yasak Elma 69. yeni bölüm ile bu akşam Fox TV'de...
Yasak Elma dizisi 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Yasak Elma'da bu hafta Yıldız'a sürpriz bir doğum günü partisi organize eden Nadir ve Ender'in bu hamlesi Yıldız'ı büyük bir şaşkınlığa uğratır. Bu durum Halit ve Şahika tarafından sosyal medya üzerinden öğrenilirken karısı Yıldız'a Nadir'in doğum günü partisi düzenlemesi Halit'in çileden çıkması için yeterli olacaktır. Yasak Elma dizisi 69. bölümde Halit'in yaşayacağı şoklar ise sadece bundan ibaret değildir. Yıldız, Nadir tarafından yapılan evlilik teklifini herkesin içerisinde kabul edecektir. Halit'in tüm bu yaşananlara nasıl bir reaksiyon vereceği ise büyük merak konusu! İşte Yasak Elma dizisi 69. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında merak edilenler...
YASAK ELMA 69. BÖLÜM FRAGMANI