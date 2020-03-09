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09.03.2020 - 15:43 |

Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı! Halit ve Yıldız'ı şaşırtan haber

Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma yeni bölümünde Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkileyecektir. İşte Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı...

Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı! Halit ve Yıldız'ı şaşırtan haber

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak? İşte Yasak Elma fragmanı...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nadir’in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika’nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit’in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika’nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkileyecektir.

YASAK ELMA 72. BÖLÜM FRAGMANI

 

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