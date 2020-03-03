03.03.2020 - 09:48 |
Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı! Şahika'nın sırrı ortaya çıkıyor
Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma yeni bölümünde katil ortaya çıkıyor. Şahika'nın kara planı herkesi derinden etkileyecek. Peki Halit, Şahika'nın yaptığı teklifi kabul edecek mi? İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı...
Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Yasak Elma yeni bölümüyle 9 Mart 2020 Pazartesi 20:00'de ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı...
YASAK ELMA 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Halit’in batışı, herkesi derinden etkiler. Halit, Zehra, Lila ve Erim yeni düzene ayak uydurmaya çalışırken çok zorlanırlar. Yıldız, yeni hayatının tadını olanlar yüzünden tam olarak çıkaramaz.
Halit’in her şeyini kaybetmesinden en çok etkilenenlerden biri Şahika’dır. Şahika’nın şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması onu olduğundan daha tehlikeli biri haline getirir ve herkesin hayatını etkileyecek bir karar verir.