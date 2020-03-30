Bu akşam Fox'de Yasak Elma'nın yeni bölümü yer almayacak. Dizinin son bölümü tekrar ekranlara gelecek. Peki, Yasak Elma neden yok? Neden yayınlanmıyor?

YASAK ELMA NEDEN YOK?

Yasak Elma 74. bölüm ekrana gelmezken corona virüsü nedeniyle setlere ara verilmiş durumda... Bu nedenle Yasak Elma yeni bölüm yayınlanmayacak.

YSAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.