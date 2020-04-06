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06.04.2020 - 11:04 |

Yasak Elma neden yok? Yeni bölüm bu akşam var mı?

Yasak Elma geçen hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümünün yerine 'Kafalar Karışık' adlı yerli film ekrana gelecek. Şimdi seyirciler Yasak Elma neden yok? Yeni bölüm bu akşam var mı? sorusunu soruyor.

Yasak Elma neden yok? Yeni bölüm bu akşam var mı?

Her pazartesi günü ekrana gelen Yasak Elma bu akşam ekranda olmayacak. Dizinin yeni bölümü yayınlanmazken 'Kafalar Karışık' adlı yerli film saat 20.30'da seyirci ile buluşacak. Peki, Yasak Elma neden yok?

YASAK ELMA NEDEN YOK?

Yasak Elma 74. bölüm ekrana gelmezken corona virüsü nedeniyle setlere ara verilmiş durumda... Bu nedenle Yasak Elma yeni bölüm yayınlanmayacak.

YSAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır. 

Esenyurt'ta 14 kişi bulunan kahvehane ikinci kez mühürlendi!Corona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.
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