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16.11.2020 - 09:29 | | DHA

Yaşlı kadın su sanıp tuz ruhu içti!

Bursa’da, şişede bulunan tuz ruhunu yanlışlıkla 'su' diye içen Hayriye Kayıhan (66), iç organlarının zarar görmesi sonucu hastanede tedaviye alındı.

Yaşlı kadın su sanıp tuz ruhu içti!

Olay, dün akşam, İnegöl’e bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi’nde meydana geldi. Hayriye Kayıhan, iddiaya göre, odada su şişesi içinde bulunan tuz ruhunu 'su' zannedip içti. Bir yudum içen Kayıhan, panikle şişeyi ağzından çektiği sırada tuz ruhunu yüzüne de döktü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşlı kadın, sağlık görevlilerince evde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İç organlarının zarar gördüğü öğrenilen Kayıhan, yoğun bakım servisine alındı.

Hayriye Kayıhan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdıPendik’te 2 hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.
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