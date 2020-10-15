15.10.2020 - 14:40 |
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? İşte YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
YDS sınavı 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar büyük bir heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki 2020 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yabancı dil seviyesini ölçmek isteyen adaylar YDS sınavına 27 Eylül tarihinde girdiler. ÖSYM'nin takviminde YDS sonuçların açıklanacağı tarih yer alıyor. Adaylar merakla YDS sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyorlar. İşte YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
2020 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Heyecanla beklenen YDS sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 23 Ekim tarihinde açıklanacak.
YDS SONUÇLARI NEREDEN ERİŞİME AÇILACAK?
YDS sınav sonuçları, ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından erişime açılacak.