Yeni çipli kimlik kartı nasıl alınır, ücret ne kadar? Kimlik yenileme son gün ne zaman?

2020 sona ermek üzere... 2021 için sayılı günler kaldı. Hala eski kimlik kullananlaron kafalarında birtakım soru işaretleri bulunuyor. Vatandaşların şu sıralar sıklıkla sorduğu soru ise Yeni kimlik kartı nasıl alınır? Kimlik yenileme son gün ne zaman? şeklinde...

YENİ KİMLİK NASIL ALINIR?

Kimlik yenileme son gün 2023 olarak belirlenirken yeni düzenleme ile birlikte Nüfus cüzdanını yeni kimlik kartları ile değiştirmek için randevu alma şartı kaldırıldı. Ancak nüfus müdürlüklerindeki yoğunluktan dolayı randevu alarak gitmeniz faydanıza olacaktır. Yeni kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerinden herhangi birine veya size en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden randevu alınabilir.

Nüfus Cüzdanı Yerine Yeni Kimlik Almak İçin Gerekli Belgeler

– Hali hazırda kullanmakta olduğunuz Nüfus cüzdanınız. Nüfus Cüzdanı olmayan kişiler diğer kimlikleri de yanında götürebilir. (Sürücü Belgesi, Pasaport, TSK Kimlik Kartı, Evlilik Cüzdanı, Pasaport, Avukatlık – Kimlik Kartı, Öğretmen Kimliği, Hakim Savcı Kimliği, Sarı Basın Kartı)

– Bir adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

– 22,5 TL değişim ücreti (Bu ücreti başvurunuzdan önce anlaşmalı bankalar ve internet üzerinden yatırmanız gereklidir.

Evlilik Nedeniyle Kimlik Değiştirmede İstenen Belgeler

Evlenen çiftlerin kimlik belgelerini yenilemeleri için öncelikle Belediyenin Nikah Dairesinin evlilik işlemlerine dairesinin evlilik işlemlerinize dair belgeleri Nüfus Müdürlüğüne ulaştırması gereklidir. Gereken diğer evraklar;

– Eski kimlik belgeleriniz,

– Evlilik cüzdanınız,

– Biyometrik fotoğraf,

– 22,5 TL değerli kağıt bedeli ödeme makbuzu

Boşanma Nedeniyle Kimlik Değiştirmede İstenen Belgeler

Kesinleşme şerhi yayınlandıktan sonra (avukatınız bu hususu bilir) Mahkeme'nin söz konusu kararı Nüfus Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Ardından sizler aşağıda ki belgeler ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne başvurunuzu yapınız:

– Eski kimlik belgeniz,

– Boşanmanın kesinleşme kararı (Bu çok önemlidir. – Kesinleşme kararı olmadan boşanmış sayılmazsınız)

– Biyometrik fotoğraf

– 22,5 TL ödeme makbuzu

Yeni Doğan Bebekler İçin Gerekli Belgeler

Yeni doğan bebekler için kimlik çıkarmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Bebekler ve 15 yaşından küçükler için fotoğraf götürmeye gerek yoktur.

Bebeğin doğumunun ardından 30 gün içinde kimlik çıkarmak için Nüfus Müdürlüğüne başvurmanız gereklidir. Aksi halde ücret talep edilmektedir.

Evrak olarak ise; başvuruyu yapan anne ise annenin baba ise babanın kimliği ile doğum belgesi.

Kayıp, Çalıntı Ve Yıpranma Nedeniyle Kimlik Çıkarma Belgeleri

Nüfus Cüzdanlarını kaybeden ve çaldıran kişilerin işlemleri ve ödeyecekleri ücret ile yeni tip T.C. Kimlik Kartını kaybedenlerin işlemleri ve ödeyecekleri ücret birbirinden farklıdır.

Nüfus Cüzdanınızı Kaybetmeniz/ Çaldırmanız/ Yıpranması Durumunda:

– Resmi geçerliliği olan herhangi bir kimlik belgesi

– 22,5 TL kimlik çıkarma işlemi

– Biyometrik fotoğraf (1 adet)

Yeni T.C. Kimlik Kartını Kaybetmeniz/ Çaldırmanız/ Yıpranması Durumunda:

– 45 TL ödeme makbuzu (Yıpranma durumunda 22,5 TL)

Biyometrik Fotoğraf (Sistemdeki fotonuz son 6 aya ait ise gerek duyulmamaktadır)

– Kimlik Belgesi: Kimliğinizi kaybettiğiniz için kimlik belgeniz zaten yoktur. Başvurunuzda daha önceki biyometrik verileriniz kontrol edilerek alınacaktır. Başvuruya giderken ehliyet gibi diğer belgelerinizi yanınızda götürmenizde fayda var.

Maliye Bakanlığınca belirlenen yeni kimlik kart ücreti 2019 yılında doğum nedeniyle yasal süre içerisinde başvuramayanlar için 22,50 TL, kayıp nedeniyle ise 45,00 TL alınmaktaydı. Bu rakamlar 2020 yılı için sırasıyla 27.58 TL ve 55.16 TL oldu.