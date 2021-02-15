Yeni kalp yeni hayat

İstanbul’da 11 Ocak’ta gerçekleşen trafik kazasında 19 yaşındaki Sinan Özdemir ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede verdiği 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından da beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organlarını bağışlamaya karar vermesi bir gencin mucizesine vesile oldu. İstanbul’da yaşayan 29 yaşındaki kalp hastası Mehmet Aslan, kalp nakli bekleyenlerin listesine yazılmasının üzerinden 6 ay geçmeden yeni bir kalbe kavuştu. 23 Ocak’ta Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen nakille Aslan yeni kalbine kavuştu. Aslan, nakilden kısa bir süre sonra da 30’uncu yaş gününü hastane odasında kutladı. Yeni kalbiyle yani yaşına giren Aslan’ın yanında Milliyet de vardı.

Çanta kalple yaşıyordum

Hastalığı nedeniyle kalp kapasitesinin geçen yıl yüzde 20’ye kadar düştügünü söyleyen Aslan, son 1 yılda yaşadıklarını şöyle anlattı; “Doktorlar kalp nakli olmak gerektiğini söyledi. İsmim kalp bekleyenler listesine yazıldı. Bu süreçte de hayatta kalmam için yapay kalp takıldı. 6 ay sonra da uygun kalbin bulunduğunu öğrendim. Hastaneden arayıp bu bilgiyi verdiklerinde ailece çok mutlu olduk. Bu kadar kısa bir sürede nakil olacağımı hiç düşünmemiştim. Hemen hastaneye gittik ve 23 Ocak’ta nakil gerçekleşti.

‘Duygularım değişir mi?’

Nakilden sonra kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. Açıkçası şu ameliyattan önce kendime, ‘acaba nakilden sonra bir duygularımda bir değişiklik yaşar mıyım? Neler hissederim? “çok sordum. Ancak ameliyattan sonra bir değişiklik olmadığını fark ettim. Yine aynı benim değişen bir şey yok. Nakilden sonra kendimi daha özgür hissediyorum, her şeyi rahatlıkla yapabiliyorum bir sıkıntım yok. Çünkü yapay kalp takılıyken, elimde yapay kalp çantası ile dolaşmak zorundaydım ve günlük yaptığım işlerimin birçoğunu rahatlıkla yapamıyordum.

‘Spor yapmayı özledim’

Nakilden kısa bir süre sonra da doğum günümdü. Yeni yaşıma yeni kalbimle girdim. Bu nakil benim için en değerli doğum günü hediyesi oldu. İkinci bir yaşam da diyebiliriz. Kalp rahatsızlığımdan önce düzenli spor yapan ve yüzen biriydim. Rahatsızlığım nedeniyle yıllardır bunları yapmıyordum. Spor yazmayı ve yüzmeyi çok yüzmeyi çok özlemiştim tamamen iyileştikten sonra tekrar bunlara başlayacağım.”

‘Aile isterse görüşürüm’

Organlarını bağışlanan kişin ailesi adına da çok üzgünüm. Aile isterse onlarla görüşürüm. Çocukluk arkadaşı da beni aradı ve görüşmek istedi ama pandemi nedeniyle şu an kabul etmedim. İleri ki süreçte onunla da görüşmek isterdim.”

Mehmet Aslan

2 ay önce de babası öldü

Organları bağışlanan Sinan Özdemir’in amcası Mehmet Özdemir de şunları söyledi: “Yeğenim ölmeden 2 ay önce de babasını kanserden kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşince, organların bağışlanmasını ben istedim bu istediğimi aile büyüklerine aktardım ve kabul ettiler. Bilsem ki beyin nakli var ben bütün servetimi satar yeğenim için o beyni bulmaya çalışırdım. Nakil bekleyen aileye umut olduysak ne mutlu bize. 7 farklı kişiye organlar bağışlandı. Hepsini tanımak istiyorum onlara diyecek şeylerim var.”

‘Organ bağışı azaldı’

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Nakli Sorumlu Hekimi ve Başhekim Prof. Dr. Kaan Kırali pandemi organ bağışının azaldığına dikkat çekerek, “Pandemiye bağlı olarak çeşitli kısıtlamalar var. Bu kısıtlamalara bağlı olarak da donör sayısında da azalma söz konusu. Bu dönemde bağış yapanların sayısı azaldı. Geçiştiğimiz 1 yılda organ bağışı neredeyse yüzde 30’lara kadar düştü. Türkiye’de ortalama 90 ile 100 arasında kalp nakli yapılırken geçtiğimiz yıl bu sayı 25 kadar düştü. Hastanemizde geçen yıl 6 kalp naklimiz oldu bu yıl umuyorum 15 tane yapmak nasip olur. Organ yetmezliklerinde organ olmazsa olmaz. Bu konuda toplumun duyarlı olması gerekiyor” dedi.

‘İkinci bir hayat yaşıyor’

Aslan’ın tedavi sürecini en başından beri takip eden Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Deniz Günay, “Hastamız bize geldiğinde iki kat merdiveni çıkamıyor, öz bakımını yapamıyordu. Bu tür hastaları son evre kalp yetmezliği durumuna gelmiş hasta olarak kabul ediyoruz. Yaptığımız ölçümlerde kalbi, dakikada 30 litre kan pompalıyordu normalde bunun 4-5 litre civarında olması gerekiyordu. Yapay kalbi taktıktan sonra da kendini toplamıştı. Nakil büyük bir şans oldu. Yeni kalbiyle ikinci bir hayat yaşıyor. Bu hastaların hepsinin umutları ve hayalleri var. Organ bağışı yaparak bu insanların umutlarına ve hayallerine her şeyden önemlisi yaşamalarına ikinci bir şansı verebilirsiniz” diye konuştu.