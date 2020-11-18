Yiğit ve Derman’dan yeni yaşama ilk adım

Kafalarından yapışık olarak dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan himayesinde Londra’da gerçekleştirilen başarılı operasyonla ayrı bir hayata merhaba diyen Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler, Ankara Şehir Hastanesi’ndeki 55 günlük rehabilitasyon süreçlerinin ardından yürümeye, yaşıtları gibi düzgün beslenmeye başladı. Operasyonu gerçekleştiren ve minik hastalarını ziyarete gelen Keşmirli Beyin Cerrahı Owase Jeelani,

“5 ay içerisinde müthiş bir ilerleme kaydettiler” diye konuştu.



‘Çok umut verici’



Ankara Şehir Hastaneleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr Evren Yaşar da, “Hedefimiz yaşıtlarını yakalamaları. 5 aylık süreçdeki ilerleme çok umut verici” dedi.



Erdoğan çiftinin himayesinde Londra’da gerçekleşen operasyonun ardından ikizler geçen

haziranda anne ve babalarıyla birlikte Türkiye’ye getirilerek Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı. Operasyonu gerçekleştiren Beyin Cerrahı Owase Jeelani, hastanedeki sürecin ardından ayakta tedavileri devam eden ikiz kardeşleri önceki gün ziyaret etti.



‘Kısmet diyoruz’



Ankara Şehir Hastaneleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde gazetecilerin süreçle ilgili sorularını yanıtlayan Jeelani, Türk olan berberi İbrahim’in kendisine Youtube’dan Derman ve Yiğit’in videosunu gösterdiğini, daha sonra ikizlerin Antalya’da olduklarını öğrendiğini söyledi.



Kendisinin de o yıl için arkadaşının tavsiyesi üzerine son anda ailesiyle tatil yapmak için Antalya’ya geldiğini kaydeden Jeelani, “Antalya’ya gitmeyi planlıyorduk. Türk sağlık personeli konuyla ilgili olarak bu sırada benimle temas kurdu. Yiğit ve Derman ile tanıştık. Bu hikaye böyle gelişti. Antalya’da bu ikizlerle tanışmam çok nadir görülen bir şanstı” dedi.



İkizlerin anne ve babası Ömer ve Fatma Evrensel ile tanıştığında kendilerine yapılacak prosedürleri anlattığını ve düşünmeleri için zaman verdiğini kaydeden Jeelani, şöyle devam etti: “Bu ayırma işlemi birçok ameliyattan oluşuyordu. Bütün süreç boyunca hem oğlanlar hem de aile oldukça dayanıklı, dirençli ve sakindi. Ameliyat tamamlandıktan sonra çocukları Türkiye’ye getirdik.



Ameliyat sürecin sadece bir parçasıydı. Daha kapsamlı ve daha önemli olan çocukların rehabilitasyon süreciydi. 5 ay içerisinde bu tesiste geçirdikleri süreçle ilgili çok memnun olduğumu, bu süreçten mutluluk duyduğumu söyleyebilirim. 5 ay içerisinde müthiş bir ilerleme kaydettiler.”



Çocukların haziranda Türkiye’ye geldiklerinde yürüyemediklerini hatırlatan Jeelani, “Yiğit şimdi ayağa kalkabiliyor. Derman da elinden küçük bir tutma ile yürüyebiliyor. Kısa süre içerisinde ikisinin de rahatlıkla yürüyebileceğini öngörüyorum. Önceden uygun ve düzgün bir şekilde beslenemiyorlardı. Fakat kendileriyle akşam yemeğine çıktığımda gayet düzgün şekilde yemek yiyebildiklerini gözlemledim. Burada doktor Evren bey ve ekibinin çabaları yadsınamaz” dedi.











ERDOĞAN AİLESİNİ KABUL ETTİ

Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Derman ve Yiğit’i anne ve babaları ile birlikte kabul etti. Kabulde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ameliyatı gerçekleştiren Doktor Jeelani de bulundu. Erdoğan çifti, ziyarette Derman ve Yiğit kardeşler ile yakından ilgilenerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Evrensel çifti de çocuklarının tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Erdoğan çiftine teşekkür etti.



Anne-babanın mutluluğu



Anne Fatma Evrensel, duygularını, “Bağımsız kendi başlarına hareket ettikleri için şu an çok mutluyum” sözleriyle ifade ederken, baba Ömer Evrensel de, “Çok sıkıntılı bir sürecin içerisine girdiğimizin farkındaydık. Allah yardım etti. Her zaman iyi insalar karşımıza çıktı. Hiç zorluk çekmedik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.



Fotoğraflar: Yavuz Özden