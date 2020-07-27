YKS 4 yıllık sözel bölüm taban puanları 2020...YKS sözel bölümleri ve başarı sıralamaları 2019...

YKS 4 yıllık sözel bölümleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. YKS sonuçlarında aldığı sözel puan türünde tercihler yapacak olan adaylar sözel bölüm taban puanlarını araştırıyor. Edebiyat, sosyal bilgiler öğretmenliği, gazetecilik, radyo televizyon sinema ve coğrafya gibi bölümler sözel bölüm puan türünde yer alıyor. İşte 2020 YKS 4 yıllık sözel bölüm taban puanları...

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜM TABAN PUANLARI 2019

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ- 376,72239

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ- 361,19622

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/İletişim Fakültesi (Fransızca) -SÖZ-465,0312

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Coğrafya SÖZ- 366,09413

YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

İŞTE YKS Sözel Bölümleri 2020

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim (Fakülte)

Medya ve İletişim (Yüksekokul)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Yeni Medya (Fakülte)

Yeni Medya (Yüksekokul)

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı